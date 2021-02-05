Поили водкой и били. В Джалал-Абаде умер 2-летний ребенок

В Джалал-Абадской области расследуют дело о смертельном избиении 2-летней девочки.
В результате травм ребенок умер от кровоизлияния в мозг. Подробности VB.KG рассказал адвокат Асылбек Кунгуров.
Трагедия произошла в марте 2020 года. В то утро 15 марта, мать девочки ушла на работу, оставив дочь со своим мужем - отчимом девочки. Теперь женщина утверждает, что малышка в то утро была совершенно здорова и чувствовала себя хорошо. Спустя несколько часов девочка умерла.
По словам адвоката, сначала дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью" возбудили как в отношении матери, так и в отношении отчима девочки. Однако позже все обвинения с мужчины были сняты, а 23-летнюю девушку, которая кстати была беременна, отправили в СИЗО. Позже суд признал ее виновной в нанесении жестоких побоев собственной дочери. За решеткой женщина провела 7 месяцев, там же она родила второго ребенка. Ее адвокат уверен, что решение было несправедливым.
- Повторная экспертиза показала, что ребенок умер от кровоизлияния в мозг и травма была получена не 14, а 15 марта, то есть в тот день, когда моя подзащитная находилась на работе, а не дома. Более того, в ходе судебных заседаний, ее муж признался, что иногда заставлял 2-летнюю девочку пить водку, есть горчицу, мог шлепнуть, - рассказывает Асылбек Кунгуров.
В настоящее время, обвинительный приговор в отношении матери девочки отменен и дело направлено на новое рассмотрение. Сейчас судебный процесс приостановлен, так как дело направлено на восполнение пробелов следствия. Мать ребенка на время следствия находится под домашним арестом.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!