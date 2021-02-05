Глава МИД КР встретился с Послом КНР

Глава МИД КР встретился с Послом КНР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь встретилась с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Казакбаевым Р.А.. Об этом сообщили в посольстве КНР в КР.

В ходе встречи г-жа Ду Дэвэнь передала Руслану Казакбаеву поздравительное послание по случаю его назначения главой МИД КР от Члена Государственного совета, Министра иностранных дел КНР г-на Ван И. Стороны обменялись мнениями по предоставлению на безвозмездной основе кыргызской стороне вакцин против COVID-19 от китайской стороны.

Г-жа Ду Дэвэнь отметила, что Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и всесторонними стратегическими партнерами. В борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 две страны всегда оказывают друг другу помощь и поддержку. В целях оказания дальнейшей поддержки кыргызской стороне в противоэпидемической борьбе китайская сторона решила на безвозмездной основе предоставить Кыргызстану китайские вакцины против COVID-19. Данное решение полностью отражает дружественное отношение китайского народа к кыргызскому народу, показывает высокий уровень китайско-кыргызских отношений всестороннего стратегического партнерства. Посол выразила надежду и уверенность в том, чтобы вакцины от китайской стороны помогли повысить способность кыргызской стороны на противостояние эпидемии и сыграли положительную роль в обеспечении здоровья и безопасности жизни народа Кыргызстана.

Руслан Казакбаев в свою очередь поблагодарил г-на Ван И за теплые поздравления по случаю его назначения, подчеркнув, что кыргызская сторона придает особое внимание развитию отношений с Китаем и будет прилагать все усилия для защиты и укрепления кыргызско-китайской дружбы, а также для продвижения взаимовыгодного сотрудничества между КР и КНР в различных областях на благо народов двух стран. Он от имени правительства КР выразил признательность китайской стороне за намерение предоставить Кыргызстану вакцины против COVID-19 и отметил, что данное дружественное решение китайского партнера свидетельствует огромную поддержку Кыргызстана от Китая, доказывает крепкую братскую дружбу между народами двух стран. Кыргыская сторона готова поддерживать с китайской стороной тесные контакты по техническим вопросам о предоставлении вакцин, чтобы эти вакцины принесли пользу кыргызскому народу.

Источник: Кабар