ГНС выявила очередные факты незаконного ввоза в Кыргызстан крупного рогатого скота
Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили очередные факты ввоза крупного рогатого скота без соответствующих разрешительных документов.
В частности, задержаны автомашины, водители которых пытались завести 760 голов крупного рогатого скота, из них на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар автодорожный» 442 головы КРС, на КПП «Ак-Тилек автодорожный» – 318 голов КРС.
У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.
Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.
Источник: Кабар
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