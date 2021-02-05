ГНС выявила очередные факты незаконного ввоза в Кыргызстан крупного рогатого скота

ГНС выявила очередные факты незаконного ввоза в Кыргызстан крупного рогатого скота

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили очередные факты ввоза крупного рогатого скота без соответствующих разрешительных документов.

В частности, задержаны автомашины, водители которых пытались завести 760 голов крупного рогатого скота, из них на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар автодорожный» 442 головы КРС, на КПП «Ак-Тилек автодорожный» – 318 голов КРС.

У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.

Источник: Кабар