На экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова завели еще одно дело

На экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова завели еще одно дело

В отношении бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова возбуждено еще одно уголовное дело по подозрению в совершении преступления в бытность председателем совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, транспортная прокуратура выявила коррупционную схему по незаконному предоставлению преференций иностранной компании «Гата Эйрланс» для совершения пассажирских и грузовых авиарейсов.

По сведению Генеральной прокуратуры КР, в результате действий Албека Ибраимова и других сотрудников компании сумма ущерба, причиненного государству с 1 июня 2016 года и 1 ноября 2020 года, составила 12 млн долларов или 893 млн сомов.

По подозрению в причастности к коррупционной схеме задержан глава дирекции аэропорта Нурсултан Белеков.

Под подозрение попал и бывший председатель правления ОАО Эмир Чукуев. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности всех подозреваемых и возмещении ущерба.

Напомним, в результате октябрьских событий экс-мэр столицы Албек Ибраимов не вернулся в колонию как и экс-премьер Сапар Исаков.

Источник: Кабар