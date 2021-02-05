Генпрокуратура рассматривает дело о привлечении к ответственности Албека Ибраимова, Эмира Чукуева и других лиц за ущерб в 893 млн сомов

Генпрокуратура рассматривает дело о привлечении к ответственности Албека Ибраимова, Эмира Чукуева и других лиц за ущерб в 893 млн сомов

Кыргызская транспортная прокуратура заявляет, что выявлено, что ответственными лицами ОАО «Международный аэропорт «Манас» была организована незаконная коррупционная схема по предоставлению льгот турецкой компании Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş для международных пассажироперевозок и грузоперевозок.

Как сообщила 5 февраля пресс-служба Генпрокуратуры, из-за предоставленных ОАО «Международный аэропорт «Манас» льгот турецкой компании в период с 1 июня 2016 года по 1 ноября 2020 года ущерб государству составил $12 млн или 893 млн сомов. По данному факту в настоящее время был задержан бывший глава ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков.

В настоящее время по данному судебному производству рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» Албека Ибраимова, а также президента компании Эмира Чукуева, ответственных сотрудников «МАМ», ответственных лиц ФГИ и Госантимонополии, а также вопрос возмещения ими нанесенного государству ущерба, говорится в сообщении.

Справка:

Э.Чукуев был избран председателем правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» 27 апреля 2015 года и 3 декабря 2018 года был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

А.Ибраимов был председателем Совета директоров ОАО «МАМ» в 2013-2016 годы.

Ранее, в сентябре 2018 года, ОАО «МАМ» и турецкая компания Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş подписали меморандум о сотрудничестве на $50 млн.

Источник: www.tazabek.kg