(Фото) Улукбек Марипов встретился с Николом Пашиняном

Улукбек Марипов встретился с Николом Пашиняном
Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов на полях Евразийского межправительственного совета и Цифрового форума «Almaty digital Forum» 2021 встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба правительства КР.
В ходе встречи Улукбек Марипов и Никол Пашинян обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, представляющий взаимный интерес.
Главы правительств отметили необходимость наращивания кыргызско-армянских экономических связей и взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
Никол Пашинян поздравил своего коллегу с назначением на должность премьер-министра КР и пожелал успехов в работе и процветания кыргызскому народу.
Источник: Кабар
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