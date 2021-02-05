(Фото) Улукбек Марипов встретился с Николом Пашиняном

Улукбек Марипов встретился с Николом Пашиняном

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов на полях Евразийского межправительственного совета и Цифрового форума «Almaty digital Forum» 2021 встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе встречи Улукбек Марипов и Никол Пашинян обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, представляющий взаимный интерес.

Главы правительств отметили необходимость наращивания кыргызско-армянских экономических связей и взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Никол Пашинян поздравил своего коллегу с назначением на должность премьер-министра КР и пожелал успехов в работе и процветания кыргызскому народу.

Источник: Кабар