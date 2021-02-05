ГРС выдала биометрическую ID-карту двухмиллионному получателю
5 февраля 2021 года в Центре обслуживания населения-2 состоялось торжественное вручение идентификационной карты двухмиллионному получателю Бектуру Алибаеву, сообщили в пресс-службе ГРС.
Паспорт и подарки Бектуру вручил заместитель председателя Государственной регистрационной службы Тилек Батырканов.
Сообщается, что Бектур обратился в ЦОН для оформления документов по достижению возраста, ему исполнится 17 лет 17 февраля. Как он отметил, услуги предоставляются быстро и своевременно. Для него это важный день, ведь это его первый паспорт.
Отметим, внедрение электронных ID-карт началось в Кыргызстане 1 мая 2017 года. Проект был реализован совместно с KOICA (Korea International Cooperation Agency). Корейской стороной было разработано программное обеспечение электронного национального удостоверения, предоставлено серверное оборудование и 1,9 млн бланков.
Источник: Кабар
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