Какие требования нужно соблюдать кыргызстанцам при въезде в другие страны

В Министерстве иностранных дел КР рассказали о требованиях иностранных государств по въезду с учетом мероприятий по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что информация подготовлена на основании сведений компетентных органов иностранных государств и представительств КР за рубежом.

Так, в США с 26 января 2021 года введено требование о наличии отрицательного ПЦР-анализа на COVID-19, сданного в последние 72 часа перед вылетом, либо документа, подтверждающего выздоровление человека в течение последних трех месяцев. Данные требования распространяются в отношении всех лиц, начиная с двух лет.

Авиапассажиры, направляющиеся в США из зарубежных стран, могут ознакомиться с руководством на сайте cdc.gov.

Кроме того, авиакомпании при посадке на рейс в США проверяют наличие заполненной формы «Passenger Disclosure and Attestation to the USA».

Решением правительства Турецкой Республики для граждан иностранных государств, прибывающих в Турцию, введено требование наличия результатов ПЦР-анализа об отсутствии COVID-19, проведенного за последние 72 часа (3 суток).

Кроме того, лицам, находившимся в течение последних дней в Великобритании, ЮАР, Дании и Бразилии, помимо предоставления отрицательного ПЦР-теста, после въезда в Турцию необходимо находиться на 14-дневном карантине в местах, определяемых Администрациями Провинций.

На 10-й день карантина гражданам будет проведен ПЦР-тест. В случае отрицательного результата, по окончанию 10-го дня карантин завершится. Для тех, кому не было проведено ПЦР-исследование, карантин завершится на 14-й день. В случае положительного результата, лечение будет проводиться в соответствии с руководством по COVID-19 Минздрава Турции.

Федеративная Республика Германия ужесточает требования для въезжающих лиц. Так, вводится обязательное тестирование при въезде — тестирование в течении 48 часов до въезда или сразу после въезда на территорию Германии. Также введено обязательное соблюдение домашнего карантина, который может быть сокращен в случае отрицательного ПЦР-теста, сданного после 5 дней после въезда в ФРГ.

В Узбекистане с 25 декабря 2020 года введено требование о проведении экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в республику. При этом, данный порядок распространяется также на тех, у кого имеется справка об отсутствии COVID-19.

Отмечается, что требование проведения теста распространяется на каждый случай пересечения, даже в случае пересечения границы в один и тот же день.

Правительство Республики Индонезия сообщает, о введенном с 26 января 2021 года временном ограничении на въезд на территорию страны.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 года №705 изменяется порядок въезда в страну и выезда из страны.

В частности, временно приостановлено пересечение госграницы страны на въезд в Беларусь в автодорожных пунктах, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах иностранными гражданами и лицами без гражданства. Ограничение не распространяется на лиц, въезжающих через Национальный аэропорт Минск.

Правительством Китайской Народной Республики в целях снижения рисков распространения COVID, принято решение о необходимости сдачи ПЦР-теста и теста на Антитела IgM на COVID-19.

Вакцинированные пассажиры должны загрузить паспорт, результат ПЦР-теста, результат теста на Антитела IgM и сертификат вакцинации через через сайт. После проверки и утверждения, посольство КНР в КР будет выдавать «Зеленую справку о состоянии здоровья» с отметкой «HDC» для граждан иностранных государств. При посадке в самолет необходимо показать электронную или распечатанную бумажную версию «Зеленой справки о состоянии здоровья» и предоставить на проверку авиакомпании.

Вместе с тем, облегчен визовый режим для пребывания граждан 103 стран, включая граждан КР, которые могут въехать в Оман на нижеследующих условиях и при наличии документов:

Загранпаспорт, действительный как минимум 6 месяцев на момент въезда;

Подтвержденный обратный авиабилет;

Подтверждение бронирования гостиницы;

Полис медицинского страхования;

Финансовые средства, покрывающие расходы на период пребывания;

При этом максимальный срок пребывания — 14 календарных дней. Срок пребывания не подлежит продлению или замене на любой тип резидентской визы. В случае превышения срока пребывания взимается штраф в размере 10 оманских риалов за каждый просроченный день.

В случае, если продолжительность срока пребывания в Омане недостаточна для посетителя, то он может заранее, до прибытия в Оман, запросить один из иных типов туристической визы в соответствии с установленной для каждого типа системой и консульскими сборами.

Иные типы туристических виз (туристическая виза на один месяц, многократная туристическая виза, годовая туристическая виза для иностранных граждан, имеющих вид на жительство стран Совета сотрудничества стран Персидского залива) будут доступны согласно соответствующей системе.

Иностранные граждане, в том числе граждане КР, имеющие рабочие визы в одной из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, также могут воспользоваться данной возможностью.

Также упрощенная система въезда действительна при наличии действующей визы одной из следующих стран: США, Канада, Австралия, Великобритания, Япония, страны Шенгенского соглашения.

Оманская сторона отмечает, что данный вид упрощенной системы въезда не предусматривает поездку в целях работы в Султанате Оман, а также подачу заявки на переоформление на иной тип визы с последующим получением вида на жительство.

Источник: Элгезит