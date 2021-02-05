Фариду Ниязову и Канату Сагынбаеву продлили меру пресечения
Меру пресечения в отношении бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова продлили до 10 апреля 2021 года. Об этом агентству «Кабар» сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
Также суд продлил меру пресечения до 10 апреля в отношении бывшего сотрудника ГКНБ Каната Сагынбаева.
Напомним, что Фарид Ниязов и Канат Сагынбаев проходят по делу об организации беспорядков после октябрьских выборов 5-6 октября 2020 года. По этому делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат ЖК Равшан Джеенбеков.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!