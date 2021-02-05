Фариду Ниязову и Канату Сагынбаеву продлили меру пресечения

Фариду Ниязову и Канату Сагынбаеву продлили меру пресечения

Меру пресечения в отношении бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова продлили до 10 апреля 2021 года. Об этом агентству «Кабар» сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Также суд продлил меру пресечения до 10 апреля в отношении бывшего сотрудника ГКНБ Каната Сагынбаева.

Напомним, что Фарид Ниязов и Канат Сагынбаев проходят по делу об организации беспорядков после октябрьских выборов 5-6 октября 2020 года. По этому делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат ЖК Равшан Джеенбеков.

Источник: Кабар