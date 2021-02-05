В Сокулуке сгорела ферма по разведению лошадей

В Сокулуке сгорела ферма по разведению лошадей

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 13 пожаров, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в селе Жал Сокулукского района на ферме по разведению лошадей ЗАО «Трас KG» сгорело 700 кв. метров крыши здания. Причина пожара уточняется.

В Бишкеке на улице Мессароша сгорел трансформатор и 30 кв. метров парикмахерской. Причина возгорания неизвестна.

Также в столице на улице Ахунбаева в фастфудной «2 палочки» сгорел электрощит. Причина пожара – несоблюдение правил пользования электроприборами.

Источник: Кабар