ОАО «МАМ» подвело итоги 2020 года - Фото

Бишкек, "Саясат. kg". ОАО «Международный аэропорт «Манас» подвело итоги прошлого года. Для мировой авиационной отрасли 2020 год оказался одним из самых сложных, так из-за распространения коронавирусной инфекции были закрыты границы и ограничены авиаперевозки.

Несмотря на беспрецедентный уровень ограничений полетов, ОАО «МАМ» продолжило работу по реконструкции аэровокзальных комплексов аэропортов страны, искусственного покрытия перронов и переустройство коммуникаций, также внедрению современных сервисов для пассажиров, в том числе неавиационных (открытие новых точек питания, увеличение рекламно-информационных плоскостей и т.д.).

COVID-19

- В Международных аэропортах «Манас», «Иссык-Куль» и «Ош» работают сотрудники Санитарно-карантинного пункта Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, которым были созданы все условия для встречи и изоляции пассажиров с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- В аэровокзальных комплексах международных аэропортов «Манас» и «Ош» установлены стационарные тепловизоры с компьютерным оборудованием. Также в аэропортах «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль» установлены термографы для проведения специалистами СКП термометрического контроля и измерения температуры тела у убывающих и прилетающих пассажиров, также гостей аэропортов.

- Для функционирования временного стационара (госпиталь «Семетей»), расположенного на территории аэропорта «Манас», была оказана всесторонняя помощь. Так, на безвозмездной основе выделено 10.5 кубических метра бетона для устройства кислородной станции, проведен частичный монтаж коммуникации, косметический ремонт зданий и сооружений и другие немаловажные мероприятия.

- На территории аэропорта «Манас» открыт стационар для оказания врачебной помощи работникам компании и другим нуждающимся в медицинской помощи, который отвечает всем требованиям Министерства здравоохранения КР – наличие медицинского оборудования и препаратов.

- Оказана финансовая помощь Министерству здравоохранения КР в приобретении плазмафереза «Гемос-ПФ» на сумму 1 780 000 сомов, который предназначен для проведения процедур экстракорпорального очищения крови пациентам. Аппарат «Гемос» соответствует последним международным стандартам, и ее применение в больницах Кыргызстана поможет уменьшить расход дорогостоящих медикаментов, сократить период нахождения пациентов в отделениях интенсивной терапии и общую продолжительность лечения, и снизить летальность.

- Оказана благотворительная помощь в размере 2 000 000 сомов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства труда и социального развития КР. Помощь предназначена для обеспечения продуктами первой необходимости социально уязвимых слоев населения (малоимущие семьи, лица с ограниченными возможностями здоровья и т.д.). Распределение денежных средств осуществлялась решением специальной Комиссии.

- В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане на спецсчет центрального казначейства Министерства финансов КР члены Правления ОАО «МАМ» перечислили месячную зарплату в сумме 177,8 тыс. сомов.

- Была оказана спонсорская помощь в размере 22 750 сомов в виде комплексного питания 65 служащим ОВД на ВТ МВД КР и Национальной Гвардии Вооруженных Сил КР, задействованным на пунктах пропуска, расположенных по автотрассе «город Бишкек-аэропорт «Манас» во время чрезвычайного положения в Кыргызстане.

- Оказана благотворительная помощь территоритальной больнице и ЦСМ Сокулукского района в размере 300 000 сомов в виде медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. В период обострения эпидемиологической ситуации в стране на территории Сокулукского района было открыто 29 дневных стационаров на 379 койко-мест для заболевших COVID-19 и пневмонией.

Новые проекты и сервисы для пассажиров

- На территории аэропорта «Манас» завершилось строительство здания 2-го аэровокзального комплекса (АВК-2), в котором будут обслуживаться пассажиры международных рейсов. Площадь нового трехэтажного здания составляет 4,5 тыс. кв. м. Площадь действующего сектора для международных рейсов (залы прилета и вылета) составляет почти 3,7 тыс. кв.м. После ввода АВК-2 в эксплуатацию, общая площадь аэровокзала составит 8,2 тыс. кв.м.

АВК-2 оснащен соответствующей инфраструктурой. Количество кабин паспортного контроля в зале международного прилета будет составлять 13, также будут установлены 3 системы «Электронные ворота» (E-gate). Расширенная площадь зала позволит устранить скопление пассажиров на пограничных пунктах и увеличить пропускную способность АВК.

АВК-2 планируется сдать в эксплуатацию в феврале 2021 года.

- В главной воздушной гавани страны установлены 3 сканера обуви на предмет присутствия металлических предметов и взрывчатых веществ. Данное устройство позволят проверять обуви пассажиров без необходимости ее снятия для прохождения рентгеновского контроля. Сканер за считанные секунды автоматически обнаруживает наличие металлических и неметаллических опасных предметов, таких как огнестрельное оружие, ножи и взрывчатые вещества.

Он соответствует международным стандартам, действующим в настоящее время в области электробезопасности и электромагнитной совместимости, а также применимым нормативам ЕС. Соответствует всем стандартам безопасности аэропортов по всему миру.

- В Международном аэропорту «Иссык-Куль» открылся топливозаправочного комплекса (ТЗК), который предназначен для приема, хранения, подготовки к выдаче и заправки авиатопливом воздушных судов. Комплекс оснащен необходимым современным технологическим оборудованием, которое полностью автоматизировано, соответствует международным стандартам в области авиатопливообеспечения и безопасности полетов.

Построенный резервуарный парк позволяет реализовывать более 20 тыс. тонн авиакеросина в год. ТЗК имеет необходимые сертификаты соответствия. Все его объекты построены с соблюдением требований по авиационной и пожарной безопасности: установлена система автоматического пожаротушения, построены противопожарные резервуары и очистные сооружения, производственная территория охраняется службой безопасности.

Ранее из-за отсутствия ТЗК и невозможности обратной заправки ранее аэропорт «Иссык-Куль» принимал небольшие воздушные суда, осуществляющие полеты на короткие расстояния. Запуск ТЗК позволит принимать средне- и дальнемагистральные самолеты, в том числе из дальнего зарубежья, и осуществлять качественную заправку воздушных судов в круглогодичном режиме.