Метания мэрии Бишкека напоминают пословицу про плохого танцора?

Столичная мэрия решила в очередной раз провести реорганизацию собственной структуры.

На прошлой неделе общественности представили документ, который в будущем должен стать постановлением городского кенеша. В нем предлагается довольно существенно перекроить структуру городской администрации. Например, путем слияния управления землепользования и строительства, а также санитарно–экологической инспекции хотят создать учреждение - муниципальная инспекция. Почему–то авторы идеи считают, что фиксация нарушений на основании статей Кодекса о нарушениях должна осуществляться в рамках единого подразделения.

Общественно–государственное управление капитального строительства (ОГУКС), занимающееся развитием инфраструктуры жилых массивов, предлагается присоединить к управлению капитального строительства. Таким образом, будет создан единый заказчик по проектированию, строительству, проведению реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений за счет средств местного бюджета.

Управление городского транспорта предлагается переименовать в департамент транспорта и транспортной инфраструктуры, присоединив к нему троллейбусное управление и автобусную базу. Об этом наша газета сообщала и приводила подробный анализ подобного изменения ("Им транспорт не дает покоя", 11 декабря 2020 года). Но после переименования эффективность подразделения вряд ли станет выше.

Однако авторы проекта уверены, что благодаря этому удастся реформировать транспортную сферу. А конкретнее, обеспечить эффективное управление и регулирование всего автотранспортного процесса и оказываемых автотранспортных услуг. По их мнению, единый орган будет отвечать за транспортную политику и дорожную инфраструктуру, выступать единым заказчиком по строительству остановок, светофоров и дорожных знаков, а также работать над совершенствованием действующих нормативно–правовых актов, заниматься организацией парковок и стоянок, координировать проект "Безопасный город". Еще ему предстоит внедрять государственно–частное партнерство, разрабатывать схемы движения общественного транспорта и проводить конкурсы на распределение маршрутов в городе.

Подвергнется реорганизации и управление культуры, в котором хотят создать отдел развития туризма, а молодежную политику будет курировать управление физической культуры и спорта. Колл–центр исключат из структуры связи и присоединят к муниципальному предприятию Центр цифровых технологий. Параллельное внедрение программы "Учет производственных работ" и портала е–meria.kg позволит осуществлять контроль в режиме реального времени за исполнением обращений или жалоб непосредственно лицом, их подавшим.

Есть и такие подразделения, которые столичной мэрии стали не нужны. По крайней мере, в своем нынешнем виде. Это три муниципальных предприятия, которые в структуре появились лишь в конце 2018 года - "Бишкекреклама", "Городские парки" и "Бишкекские парковки и стоянки".

Представители столичной администрации объяснили, что после внесения последних изменений и дополнений в Закон "О рекламе" у соответствующего предприятия не осталось источников дохода. А создавали его с учетом того, что зарабатывать оно будет на выдаче разрешений на размещение наружной рекламы. Но теперь такой возможности нет. Функция по формированию политики в сфере размещения наружной рекламы и информации передается департаменту градостроительства и архитектуры.

"Городские парки" присоединят к "Бишкекзеленхозу", что, как считают чиновники, даст положительный эффект в улучшении обслуживания зеленых зон, исключит дублирование основных функций по проведению озеленительных работ, позволит более эффективно выполнять поставленные задачи по озеленению и улучшению экосистемы на всей территории города, вести единую политику в сфере озеленения столицы.

А теперь самое интересное. Нецелесообразным признано дальнейшее существование МП "Бишкекские парковки и стоянки". Мол, оно является коммерческой организацией. А согласно временному положению о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок на территории Бишкека от 19 февраля 2020 года, не менее 50 процентов чистой прибыли предприятия подлежат перечислению в местный бюджет. Остаток используется на развитие и поддержку деятельности самого МП.

Однако в соответствии с постановлением Бишкекского городского кенеша "Об утверждении ставки платы за стоянку автотранспорта на муниципальных автостоянках" от 3 декабря 2010 года плата за стоянку автотранспорта в полном объеме поступает в местный бюджет, что противоречит уставу предприятия и временному положению.

Формирование политики в сфере парковок и стоянок передается департаменту градостроительства и архитектуры мэрии, созданные муниципальные стоянки - в управление муниципального имущества, а парковки - в управление земельных ресурсов.

И вот здесь возникает резонный вопрос: а разве не знали всего этого те, кто с большим трудом еще при Суракматове продавливал вопрос создания "Бишкекских парковок"? Причем продавливал настырно, несмотря на противостояние депутатов, которые были против. По сути, было создано заведомо мертвое подразделение.

Получается, что за счет налогоплательщиков чиновники позволяют себе устраивать эксперименты - создают одни структуры, убирают другие. А зарплаты этим неэффективным менеджерам платят горожане. Так кто ответит за растрату средств?

Да и вообще метания муниципалитета напоминают пословицу про плохого танцора. Уже и так повернут, и эдак, а эффективной работы все нет. А может, дело не в структуре? Может, уже пора к хирургу сходить, чтобы помог решить вопрос радикально? Говорят же: с хорошими чиновниками можно работать и при плохих законах, а с плохими чиновниками даже хорошие законы не помогут.

Источник: vb.kg