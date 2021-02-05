Айжан Садыркулова исполняет обязанности председателя Счетной палаты
На аудитора Счетной палаты Садыркулову Айжан Медетовну возложено исполнение обязанностей председателя Счетной палаты на срок окончания ее полномочий аудитора.
Соответствующий указ 3 февраля 2021 года подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
Она была избрана аудитором Счетной палаты КР 17 марта 2016 года.
Бывший глава Счетной палаты Улукбек Марипов стал премьер-министром КР.
Источник: www.tazabek.kg
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