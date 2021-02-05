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Айжан Садыркулова исполняет обязанности председателя Счетной палаты

Айжан Садыркулова исполняет обязанности председателя Счетной палаты

На аудитора Счетной палаты Садыркулову Айжан Медетовну возложено исполнение обязанностей председателя Счетной палаты на срок окончания ее полномочий аудитора.

Соответствующий указ 3 февраля 2021 года подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Она была избрана аудитором Счетной палаты КР 17 марта 2016 года.

Бывший глава Счетной палаты Улукбек Марипов стал премьер-министром КР.

 

Источник: www.tazabek.kg

           

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