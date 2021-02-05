Оперативники задержали серийного автоугонщика

В данное время ведутся следственные мероприятия

11 декабря 2020 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Ж.У. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день в период времени с 02.00 до 08.00, находясь возле одного из домов по улице Т.Айтматова, завладели автомобилем «Фольксваген Гольф», после чего скрылись на нем.

Кроме этого, 19 декабря прошлого года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин Ж.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день в период времени с 02.00 до 05.00, находясь возле одного из домов по улице Кольбаева, завладели машиной «Хонда Одиссей», после чего скрылись на ней.

Также 23 декабря 2020 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин М.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день в период времени с 03.00 до 06.00, находясь возле одного из домов в микрорайоне «Аламедин-1», завладели автомобилем «Хонда Фит», после чего скрылись на нем.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП УВД Свердловского района, и начаты досудебные производства по статье 206 «Угон автомототранспортных средств» УК КР.

В ходе комплекса поисковых и разыскных мероприятий оперативники криминальной милиции Свердловского РУВД вышли на след предполагаемого преступника. В результате реализации оперативной информации на территории города был установлен и задержан ранее судимый К.К., 1990 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК был водворен в ИВС ГУВД столицы. Ранее угнанные автомобили были возвращены владельцам.

В данное время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

«Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий задержанного злоумышленника или владеете какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (550) 102-609, 0 (707) 272-744, в дежурную часть УВД Свердловского района: 0 (312) 432-815 и 102», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУВД Бишкека