(Фото) Улукбек Марипов встретился с главой правительства Беларуси Романом Головченко

Улукбек Марипов встретился с главой правительства Беларуси Романом Головченко

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в город Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках встречи главы правительств обсудили текущее состояние кыргызско-белорусского сотрудничества в различных сферах и выразили заинтересованность в наращивании имеющегося экономического потенциала двух стран.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьер-министра Кыргызской Республики и пожелал успехов в работе во благо народа.

По итогам встречи главы правительств договорились провести X заседание Межправительственной кыргызско-белорусской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и Деловой форум в городе Бишкек в ближайшее время.

Источник: Кабар