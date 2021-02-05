(Фото) Улукбек Марипов встретился с главой правительства Беларуси Романом Головченко 

Улукбек Марипов встретился с главой правительства Беларуси Романом Головченко
Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в город Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, сообщили в пресс-службе правительства.
В рамках встречи главы правительств обсудили текущее состояние кыргызско-белорусского сотрудничества в различных сферах и выразили заинтересованность в наращивании имеющегося экономического потенциала двух стран.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьер-министра Кыргызской Республики и пожелал успехов в работе во благо народа.
По итогам встречи главы правительств договорились провести X заседание Межправительственной кыргызско-белорусской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и Деловой форум в городе Бишкек в ближайшее время.
Источник: Кабар
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