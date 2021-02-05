Депутата Кубанычбека Жумалиева водворили в СИЗО ГКНБ до 4 апреля
Депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева водворили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Как сообщили агентству в пресс-службе Первомайского районного суда, постановлением райсуда от 4 февраля 2021 года в отношении подозреваемого Жумалиева К.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть 4 апреля 2021 года, с содержанием СИЗО ГКНБ.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), К.Жумалиев задержан по подозрению в коррупции.
По ее данным, Антикоррупционной службой (АКС) ГКНБ в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата Жогорку Кенеша К.Жумалиева и руководящего состава Министерства образования и науки (МОН) КР при выдаче лицензии на образовательную деятельность Международному медицинскому университету (ММУ).
Установлено, что К.Жумалиев, являясь депутатом ЖК и одновременно фактическим владельцем ММУ, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.
При этом, лицензионной комиссией первоначально было отказано в выдаче лицензии ММУ в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства. Однако, при воздействии К.Жумалиева на руководство МОН КР, указанное заключение комиссии было изменено в положительную сторону и ММУ выдана лицензия.
Более того, установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны К.Жумалиева, а также аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.
На данный момент установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры «Таатан», «ГОИН», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие К.Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации.
4 февраля 2021 года К.Жумалиев в рамках досудебного производства уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 (коррупция) УК КР.
Источник: Кабар
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