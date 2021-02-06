Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 7 апреля. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.
По ее данным, сегодня адвокатами обвиняемого Атамбаева – С.Слесаревым и З.Жоошевым заявлено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Атамбаева.
Суд, выслушав процессуальные позиции участников процесса, в удовлетворении данного ходатайства отказал и в соответствии со статьей 274 УПК КР судом продлены сроки судебного разбирательства и меры пресечения в отношении обвиняемых до 7 апреля 2021 года.
Также адвокаты заявили ходатайство о выделении уголовного дела в отношении Атамбаева в отдельное производство. Судом в удовлетворении данного ходатайства также отказано.
После, в связи с не этапированием обвиняемого Атамбаева ввиду его болезни, судебное заседание отложено на 18 февраля 2021 года к 14:00.
Источник: Кабар
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