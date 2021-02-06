Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля

Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 7 апреля. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

По ее данным, сегодня адвокатами обвиняемого Атамбаева – С.Слесаревым и З.Жоошевым заявлено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Атамбаева.

Суд, выслушав процессуальные позиции участников процесса, в удовлетворении данного ходатайства отказал и в соответствии со статьей 274 УПК КР судом продлены сроки судебного разбирательства и меры пресечения в отношении обвиняемых до 7 апреля 2021 года.

Также адвокаты заявили ходатайство о выделении уголовного дела в отношении Атамбаева в отдельное производство. Судом в удовлетворении данного ходатайства также отказано.

После, в связи с не этапированием обвиняемого Атамбаева ввиду его болезни, судебное заседание отложено на 18 февраля 2021 года к 14:00.

Источник: Кабар