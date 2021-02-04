За пять лет более 146 тыс. кыргызстанца изменили свое ФИО – ГРС КР

За пять лет более 146 тыс. кыргызстанца изменили свое ФИО – ГРС КР

По итогам 2016 года Государственная регистрационная служба (ГРС) КР зарегистрировала 37 тыс. 206 перемен фамилии, имени и отчества (ФИО), сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2017 году 33 тыс. 430 граждан решили поменять ФИО, в 2018 году - 28 тыс. 246, в 2019 году - 28 тыс. 153 и в 2020 году - 19 тыс. 122.

Перемена фамилии, имени и отчества подлежит государственной регистрации органом записи актов гражданского состояния.

После перемены данных в течении одного месяца обязательно нужно поменять паспорт. Осуществление одновременной регистрации перемены фамилии, имени и отчества не допускается.

Граждане обязаны в течение месяца произвести обмен документов, удостоверяющих личность, в случаях: при утрате, порче, ветхости бланка свидетельства, ламинировании, не читаемости текста и/или печати повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается органом записи актов гражданского состояния по месту обращения заявителя.

Источник: Кабар