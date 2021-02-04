Должность премьер-министра будет упразднена – президент

Должность премьер-министра будет упразднена.
Об этом на своем телеграм-канале написал президент Кыргызстана Садыр Жапарова.
Он сообщил, что также уберут дублирующие министерства.
Также глава государства пишет, что есть как минимум 6 месяцев, а до этого правительство будет работать.
«За это время ожидается принятие новой Конституции и новых законов. В рамках принятия новой Конституции пройдут новые реформы, изменения, приведем новые профессиональные кадры, которые пройдут проверку только на основе законе», - сказал он.
Садыр Жапаров добавил, что для реализации указанных задач требуется время.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!