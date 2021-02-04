Должность премьер-министра будет упразднена – президент

Должность премьер-министра будет упразднена.

Об этом на своем телеграм-канале написал президент Кыргызстана Садыр Жапарова.

Он сообщил, что также уберут дублирующие министерства.

Также глава государства пишет, что есть как минимум 6 месяцев, а до этого правительство будет работать.

«За это время ожидается принятие новой Конституции и новых законов. В рамках принятия новой Конституции пройдут новые реформы, изменения, приведем новые профессиональные кадры, которые пройдут проверку только на основе законе», - сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что для реализации указанных задач требуется время.

Источник: Кабар