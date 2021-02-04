Улукбек Марипов уволил своего родного брата
Премьер-министр КР Улукбек Марипов подписал решение, согласно которому Марипов Бакытбек Асамидинович освобожден от должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отметим, что это одно из первых решений, принятых Улукбеком Мариповым на посту Премьер-министра Кыргызской Республики. Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 89 Конституции Кыргызской Республики в целях исключения конфликта интересов, так как Бакытбек Марипов является родным братом действующего Главы Правительства.
В соответствии с законодательством местные органы власти являются частью исполнительной ветви власти, и напрямую подчинены Премьер-министру.
Отметим, что одним из основных направлений Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О новой государственной кадровой политике" является создание условий для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу и снижение рисков коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!