Улукбек Марипов уволил своего родного брата

Улукбек Марипов уволил своего родного брата

Премьер-министр КР Улукбек Марипов подписал решение, согласно которому Марипов Бакытбек Асамидинович освобожден от должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что это одно из первых решений, принятых Улукбеком Мариповым на посту Премьер-министра Кыргызской Республики. Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 89 Конституции Кыргызской Республики в целях исключения конфликта интересов, так как Бакытбек Марипов является родным братом действующего Главы Правительства.

В соответствии с законодательством местные органы власти являются частью исполнительной ветви власти, и напрямую подчинены Премьер-министру.

Отметим, что одним из основных направлений Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О новой государственной кадровой политике" является создание условий для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу и снижение рисков коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов.

Источник: vb.kg