Предлагают продать «Пятый канал» и «Пирамиду»
Власть предлагает продать эти телеканалы частным сторонам. Предложение прозвучало 1 февраля, когда в комитете ЖК по бюджету и финансам рассматривался вопрос выделения 20 и 40 млн сомов этим двум телеканалам.
Министр финансов Кыялбек Мукашев на заседании 1 февраля сообщил, что в бюджете не хватает средств на выплату зарплат сотрудникам этих телеканалов за декабрь 2020 года.
Замминистр культуры, информации и туризма Илязбек Балташаев пояснил, что у «Пятого канала» имеется задолженность в почти 82,5 млн сомов.
Депутат Марлен Маматалиев предложил продать оба телеканала в частные руки: «Нам нужно создать комиссию и поставить точку в вопросе по телеканалам. По мнению парламента, их нужно продать вместе с частотами. Как минимум телеканалы нужно привести к тому, чтобы они не требовали средств из бюджета».
Помимо этих телеканалов, государству тяжело финансировать и агентство «Кабар», СМИ вроде ОшТВ. Поэтому было бы хорошо продать все государственные средства массовой информации акционерам, включая ОТРК, чтобы снять нагрузку с бюджета.
Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 03.02.2021 / стр. 2
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