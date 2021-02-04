(Фото) В Токмоке проходят похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова, известного как «Граф»

В Токмоке 4 февраля проходят похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова, известного как «Граф».

Ранее сообщалось, что бизнесмен скончался в Бельгии от коронавирусной инфекции. Он заразился COVID-19 в Казахстане. После того, как его состояние ухудшилось, он уехал на лечение в Бельгию.

Turmush писал, что тело Ибрагимова привезли сегодня в четыре утра.

Проезд к его дому в Токмоке по ул.Киргизия перекрыт со стороны базара. Выставлены бетонные блоки и поставлен знак «Стоп». Сотрудники милиции не пропускают машины, предлагая объехать улицу, но пешеходов правоохранители пропускают.

Также проезд к дому открыт с другой стороны улицы Киргизия, однако места для парковки почти нет.

Вокруг дома бизнесмена можно увидеть множество машин, среди которых есть авто с казахстанскими, российскими и дипломатическими номерами.

Сам дом охраняют мужчины из частной охраны. Кроме этого, наружную часть дома патрулируют милиционеры.

Фото и видеосъемка запрещена, однако любой желающий может войти в дом.

Среди тех, кто пришёл, замечены бизнес-компаньоны Ибрагимова — предприниматель из Кыргызстана Александр Машкевич и Патох Шодиев, политик Омурбек Бабанов, депутаты Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев, Иса Омуркулов, Канат Исаев и его брат Талант Исаев, полномочный представитель правительства в Чуйской области Мирбек Мияров, бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, Аймен Касенов и другие.

Кроме этого, на похороны приехали более 30 машин из Казахстана.

Как сообщили из окружения бизнесмена, в 14:00 планируется митинг-реквием. Затем тело А.Ибрагимова повезут на кладбище. Его похоронят на кладбище в селе Винсовхоз.

Источник: kg.akipress.org