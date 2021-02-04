На главу Верховного суда Гульбару Калиеву возбуждено еще одно уголовное дело – ГКНБ

На председателя Верховного суда Гульбару Калиеву возбуждено еще одно уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

В подробностях сообщения ГКНБ говорится, что начато еще одно досудебное производство по уголовному делу в отношении председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой и экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека.

АКС ГКНБ КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных действий в судебной системе республики, были установлены факты злоупотребления должностным положением со стороны представителей судебного корпуса.

Установлено, что отдельные представители судебной ветви власти из-за личной неприязни, с целью привлечения к дисциплинарной ответственности неугодных судей, используя свое служебное положение, распространяли в сети Интернет дискредитирующие последних видеоматериалы.

Так, в феврале 2020 года в Интернет пространстве была опубликована видеозапись судебного процесса с участием судьи Свердловского районного суда г.Бишкек, прокурора и подсудимого, в ходе которого между судьей и подсудимым имел место спор, что вызвало негативную реакцию среди пользователей социальных сетей по отношению к судебной ветви власти.

После распространения отмеченной видеозаписи в социальных сетях председателем Верховного суда КР Г.Калиевой было внесено представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для привлечения к дисциплинарной ответственности указанной судьи и объявлено предупреждение.

При этом, по результатам служебного расследования было установлено, что к данному инциденту имеет непосредственное отношение экс-председатель Свердловского районного суда г.Бишкек «И.Ж.Б.», которая в своем кабинете лично снимала на сотовый телефон с монитора служебного компьютера указанный эпизод проведенного судебного процесса по уголовному делу.

Более того установлено, что «И.Ж.Б.» при осуществлении видеозаписи отмеченного судебного процесса умышлено уменьшала звук реплик подсудимого для компрометации действий неугодного ей судьи и придания видимости грубого отношения к участникам процесса.

Однако, председатель Верховного суда КР Г.Калиева несмотря на очевидные факты противоправных действий со стороны судьи «И.Ж.Б.», вместо принятия законных мер, направленных на привлечение последней к дисциплинарной ответственности либо направлением материалов служебного расследования для дачи юридической оценки в правоохранительные органы, укрыла данный факт и результаты служебного расследования.

На основании собранных Антикоррупционной службой ГКНБ материалов, 3 февраля 2021 года начато досудебное производство по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ст. 320 ч. 4 Уголовного кодекса КР.

Источник: Кабар