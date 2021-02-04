Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцин в 10 раз

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.
Об этом сообщает Би-би-си.
Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.
Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.
Британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline и немецкая биотехнологическая компания CureVac объединили усилия с целью разработать к следующему году вакцину, которая справлялась бы сразу с несколькими разновидностями коронавируса.
CureVac начала тестирование своей новой вакцины в Европе и Латинской Америке еще в декабре, и к марту-апрелю ожидает получить первые обобщенные результаты. Благодаря поддержке GSK компания рассчитывает уже в этом году выпустить 300 млн доз.
Немецкая компания делает ставку на самую современную генную технологию, которая уже вывела вперед BioNTech и Moderna. GSK, после предварительного анализа РНК-технологий, концентрируется на традиционном подходе к созданию вакцины.
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