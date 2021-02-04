При президенте предлагают создать национальное агентство природных ресурсов

Недропользователи предлагают создать национальное агентство природных ресурсов при президенте.
Об этом сообщил председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.
По его словам, представители горнодобывающей отрасли выражают свое возмущение отношением к бюджетообразующей приоритетной отрасли Кыргызстана в контексте формирования новой структуры правительства. Горно-металлургическую отрасль будет курировать либо управление в составе Министерства экономики и финансов, либо Министерство энергетики и промышленности.
«Представители бизнес-сообществ, горных ассоциаций, Международного делового совета, Горно-металлургического профсоюза с недоумением восприняли такое решение. После издания указа президента Садыра Жапарова о реформировании горнодобывающей отрасли все ожидали появления министерства природных ресурсов для создания условий по реализации предложений и рекомендаций, содержащихся в указе», — отмечает Эльдар Таджибаев.
«Понижение статуса госоргана, курирующего такой важный сектор экономики, до управления какого-либо министерства просто погубит отрасль. Поступления в бюджет от предприятий отрасли в 2019 году составили около 13 миллиардов сомов, в 2020 году — уже более 18 миллиардов сомов. Это составляет более 8 процентов ВВП, 44 процента объема промышленной продукции, около половины экспорта страны. В отрасли заняты более 25 тысяч человек», — отметил он.
Поэтому недропользователи предложили создать нацагентство природных ресурсов при президенте и передать ему функции определения и реализации политики недропользования, лицензирования, контрольно-надзорных функций по охране недр, технической и экологической безопасности, а также функций экологической экспертизы по недропользованию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182283/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!