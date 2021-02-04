Споры вокруг хиджаба. Депутат заступился за школьниц, которые носят платок

Руководство школ не должно запрещать ученицам приходить на уроки в платке.
Такое мнение высказал на заседании парламента депутат Улукбек Садиков.
По его словам, образовательные учреждения не должны ограничивать право на образование для девочек, которые приходят в школу в платке.
«Да, мы живем в светском государстве, но в то же время мы не должны забывать, что большая часть сограждан — мусульмане. Эти девушки одевают платок не в погоне за модой. Хорошее образование должно сопровождаться хорошим воспитанием», — сказал нардеп.
Напомним, в социальных сетях обсуждается тема запрета на ношение хиджаба в школах. Как ранее разъяснили в Минобразования, нет каких-либо ограничений на ношение головных уборов (калпака, платка, повязок), а также ободков.
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