Страны ОДКБ отреагируют на современные вызовы и угрозы

Страны ОДКБ отреагируют на современные вызовы и угрозы

Одной из приоритетных в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ является сфера противодействия современным вызовам и угрозам. Об этом заявил, выступая в Москве на брифинге, генеральный секретарь Станислав Зась.

"На основе "Плана коллективных действий государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы" мы наращиваем совместные усилия по борьбе с терроризмом и связанным с ним экстремизмом. Ведется регулярная работа по обобщению национального опыта государств – членов ОДКБ по осуществлению программ дерадикализации верующих лиц, имеющихся научных и технологических наработках по противодействию информационно-психологическому воздействию идеологии международных террористических организаций на общественность", - сообщил Станислав Зась.

Он назвал успешно проведенной операцию "Наемник", которая была направлена на перекрытие каналов вербовки, выезда и въезда граждан стран ОДКБ для участия в террористической деятельности и нейтрализацию ресурсной базы террористических организаций. В этих же целях продолжалась реализация Перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Подготовлен проект Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы.

Повышение эффективности совместных усилий по борьбе с распространением наркотических средств предусматривает и еще один коллективный документ – разработанная совместно с МВД России и утвержденная на декабрьской 2020 года сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Антинаркотическая стратегия государств ОДКБ на 2021-2025 годы. К сожалению, по словам Зася, из-за пандемии в минувшем году не удалось провести активную фазу международной антинаркотической операции ОДКБ "Канал" (она проводится с 2003 года, в 2008-м решением СКБ ей придан статус Региональной антинаркотической операции постоянного действия).

Большое внимание также уделяется выполнению Плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года. Как отметил генсек ОДКБ, веденные всеми странами-партнерами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном - ограничения на передвижение нелегалов несколько снизили напряженность в этой сфере, вместе с тем взаимодействие в ней и мониторинг миграционной ситуации продолжены.

"Укреплению информационной безопасности способствовало проведение специальной операции "ПРОКСИ" по пресечению использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. При этом пятикратное увеличение в первом полугодии 2020 года количества преступлений в информационной сфере свидетельствует о необходимости и в дальнейшем уделять пристальное внимание этому направлению деятельности ОДКБ", - сообщил Станислав Зась.

Источник: vb.kg