В Кадамжае из-за пожара в шахте погибли 243 барана и козы
В Кадамжае 3 февраля в 12:00 в неработающей шахте комбината сурьмы произошел пожар, сообщает МЧС.
По данным ведомства, местные жители использовали шахту для содержания скота. В результате пожара погибли 243 головы мелкого рогатого скота.
Прибывшие на место спасатели установили ограждение и с разрешения хозяев скота их там же закопали.
В ЧП никто не пострадал.
Источник: кабар
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