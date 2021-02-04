В Кадамжае из-за пожара в шахте погибли 243 барана и козы

В Кадамжае из-за пожара в шахте погибли 243 барана и козы

В Кадамжае 3 февраля в 12:00 в неработающей шахте комбината сурьмы произошел пожар, сообщает МЧС.

По данным ведомства, местные жители использовали шахту для содержания скота. В результате пожара погибли 243 головы мелкого рогатого скота.

Прибывшие на место спасатели установили ограждение и с разрешения хозяев скота их там же закопали.

В ЧП никто не пострадал.

Источник: кабар