Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Поздравление Михаил Мишустин направил от имени правительства РФ и от себя лично. И пожелал Улукбеку Марипову доброго здоровья, благополучия и успехов в ответственной должности.
"Россию и Киргизию связывают дружественные, партнёрские и союзнические отношения. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе Правительства будет способствовать укреплению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, дальнейшему углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - заявил Михаил Мишустин.
Источник: vb.kg
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