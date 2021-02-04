Правительство намерено пересмотреть тарифы на электроэнергию

Правительство намерено пересмотреть тарифы на электроэнергию

В Кыргызстане парламент утвердил новое правительство: во главе которого стал 42-х летний Улугбек Марипов.

Анонсируя программу правительства на заседании Жогорку Кенеша новый премьер сообщил, что планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что согласно постановлению правительства, ежегодно тарифы на электроэнергию должны повышаться на 10%.

«Однако этот вопрос стал политическим, и уже много лет тарифы не меняются. Этот вопрос нужно открыто обсуждать с народом и принимать решение. Сейчас все это прорабатывается. Нам нужно выходить из энергетического кризиса. Если тариф останется на прежнем уровне, это будет проблемой», — сказал Марипов.

В Кыргызстане, в последний раз тарифы на электроэнергию повысили в 2014 году. В настоящее время бытовые потребители платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч. При достижении лимита в 700 кВт/ч каждый киловатт стоит 2 сома 16 тыйынов. Небытовые абоненты (промышленность, сельское хозяйство, бюджетные и прочие потребители) платят по 2 сома 24 тыйына.

Безусловно, повышение тарифов существенно скажутся на кошельках кыргызстанцев. И это при последствиях коронавирусной эпидемии, когда реальные доходы населения падают, а продукты ощутимо дорожают.

Источник: Элгезит