Увеличилось количество авиарейсов из Бишкека в Москву
По итогам проведенной с российской стороной работы правительством России принято решение об увеличении частоты прямого регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией до 6 рейсов в неделю. Об этом сообщили в МИД КР.
Таким образом, с 8 февраля 2021 года гражданам Кыргызстана предоставлена возможность вылетать из Бишкека в Москву на 3 регулярных рейсах авиакомпании «Авиа Траффик Компани» и на 3 регулярных рейсах авиакомпании «Аэрофлот- Российские Авиалинии».
Следует отметить, что увеличение количества регулярных авиарейсов стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в части существенного снижения темпов заболевания коронавирусной инфекции в КР, усилению превентивных мер, принятых с целью недопущения завоза в Кыргызстан нового штамма Covid-19.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!