Увеличилось количество авиарейсов из Бишкека в Москву

Увеличилось количество авиарейсов из Бишкека в Москву

По итогам проведенной с российской стороной работы правительством России принято решение об увеличении частоты прямого регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией до 6 рейсов в неделю. Об этом сообщили в МИД КР.

Таким образом, с 8 февраля 2021 года гражданам Кыргызстана предоставлена возможность вылетать из Бишкека в Москву на 3 регулярных рейсах авиакомпании «Авиа Траффик Компани» и на 3 регулярных рейсах авиакомпании «Аэрофлот- Российские Авиалинии».

Следует отметить, что увеличение количества регулярных авиарейсов стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в части существенного снижения темпов заболевания коронавирусной инфекции в КР, усилению превентивных мер, принятых с целью недопущения завоза в Кыргызстан нового штамма Covid-19.

Источник: Кабар