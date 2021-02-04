(Фото) Садыр Жапаров провел совещание с членами нового правительства

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 3 февраля, провел рабочее совещание с членами нового состава правительства страны.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства отметил, что деятельность нового правительства приходится на переходный период, в связи с чем на них ложится большая ответственность.
Садыр Жапаров подчеркнул необходимость принятия оперативных мер для решения первоочередных задач, стоящих на сегодня. В их числе президент назвал ликвидацию коррупционных проявлений и необоснованной бюрократии в деятельности государственных органов.
Он обратил внимание на скорейшее распределение и утверждение функций госорганов и административных ведомств в соответствии с новой структурой правительства с привлечением экспертного и бизнес-сообществ.
Глава государства отметил важность обеспечения принципов единства, полноты и эффективности в распределении функций между министерствами и ведомствами.
Кроме того, Садыр Жапаров подчеркнул, что в кратчайшие сроки должны быть определены ответственные руководители за продолжение надлежащей работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подготовке к ее возможной новой волне.
Президент остановился на необходимости проработки в кратчайшие сроки антикризисной программы правительства, выработки действенных мер по созданию благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов, усилению их защиты.
Садыр Жапаров также отметил важность обеспечения продовольственной безопасности, предотвращения необоснованного роста цен на социально-значимые продукты питания, а также своевременное выполнение всех социальных обязательств государства.
Глава государства подчеркнул, что каждый член правительства, начиная с сегодняшнего дня должен начать подготовку перечня реформ, которые будут проводиться в ближайшие годы в каждой из отраслей.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!