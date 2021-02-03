Садыр Жапаров подписал Указ о назначении членов правительства КР

Садыр Жапаров подписал Указ о назначении членов правительства КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции КР подписал Указ о назначении членов правительства КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в соответствии с Указом:

— Кармышаков Улукбек Тойчуевич — назначен вице-премьер-министром — министром экономики и финансов;

— Асанкулов Женишбек Асанкулович — назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром;

— Омуралиев Таалайбек Барыктабасович — назначен министром обороны, освободив от ранее занимаемой должности;

— Казакбаев Руслан Айтбаевич — назначен министром иностранных дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Чынбаева Асель Рыспековна — назначена министром юстиции;

— Ниязбеков Улан Омоканович — назначен министром внутренних дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Бейшеналиев Алмазбек — назначен министром образования и науки, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович — назначен министром здравоохранения и социального развития, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Абдралиева Гулмира Курманбековна — назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций;

— Турдубаев Кубанычбек Апышевич — назначен министром энергетики и промышленности;

— Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович — назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов;

— Ажикеев Бообек Эргешевич — назначен министром чрезвычайных ситуаций, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Иманалиев Кайрат Олжобаевич — назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики;

— Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич — назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.