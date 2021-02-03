Садыр Жапаров подписал Указ о назначении членов правительства КР
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции КР подписал Указ о назначении членов правительства КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Так, в соответствии с Указом:
— Кармышаков Улукбек Тойчуевич — назначен вице-премьер-министром — министром экономики и финансов;
— Асанкулов Женишбек Асанкулович — назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром;
— Омуралиев Таалайбек Барыктабасович — назначен министром обороны, освободив от ранее занимаемой должности;
— Казакбаев Руслан Айтбаевич — назначен министром иностранных дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Чынбаева Асель Рыспековна — назначена министром юстиции;
— Ниязбеков Улан Омоканович — назначен министром внутренних дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Бейшеналиев Алмазбек — назначен министром образования и науки, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович — назначен министром здравоохранения и социального развития, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Абдралиева Гулмира Курманбековна — назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций;
— Турдубаев Кубанычбек Апышевич — назначен министром энергетики и промышленности;
— Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович — назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов;
— Ажикеев Бообек Эргешевич — назначен министром чрезвычайных ситуаций, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Иманалиев Кайрат Олжобаевич — назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики;
— Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич — назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.
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