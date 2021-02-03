Подписан Указ об освобождении ряда членов правительства от исполнения ранее возложенных обязанностей

Подписан Указ об освобождении ряда членов правительства от исполнения ранее возложенных обязанностей

Президент Кыргызстана и Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 4 статьи 13 конституционного Закона КР «О Правительстве Кыргызской Республики»:

— Мамытканов Максат Суйуналиевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра;

— Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна — освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра;

— Сабиров Равшанбек Азатович освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра;

— Аманбаев Бактыбек Абдилашимович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей Руководителя Аппарата Правительства — министра;

— Мукашев Кыялбек Белекович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра финансов;

— Джаманкулов Марат Тургунбаевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра юстиции;

— Муканбетов Санжар Турдукожоевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра экономики;

— Токтогазиев Тилек Мурсалиевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;

— Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра транспорта и дорог;

— Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра культуры, информации и туризма;

— Солтонбекова Ализа Карыпбековна — освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей министр труда и социального развития;

— Тердикбаев Эрлис Джекшенович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета по делам обороны;

— Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

— Исмаилов Алтынбек Джапарович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.