Подписан Указ об освобождении ряда членов правительства от исполнения ранее возложенных обязанностей
Президент Кыргызстана и Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 4 статьи 13 конституционного Закона КР «О Правительстве Кыргызской Республики»:
— Мамытканов Максат Суйуналиевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра;
— Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна — освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра;
— Сабиров Равшанбек Азатович освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра;
— Аманбаев Бактыбек Абдилашимович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей Руководителя Аппарата Правительства — министра;
— Мукашев Кыялбек Белекович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра финансов;
— Джаманкулов Марат Тургунбаевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра юстиции;
— Муканбетов Санжар Турдукожоевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра экономики;
— Токтогазиев Тилек Мурсалиевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;
— Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра транспорта и дорог;
— Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей министра культуры, информации и туризма;
— Солтонбекова Ализа Карыпбековна — освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей министр труда и социального развития;
— Тердикбаев Эрлис Джекшенович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета по делам обороны;
— Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;
— Исмаилов Алтынбек Джапарович — освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.
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