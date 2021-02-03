Теперь президент будет выступать с ежегодным обращением к народу
Согласно новой редакции Конституции, отныне главе государства нужно один раз выступать с обращением к народу. Об этом сообщил член Конституционного совещания Бекбосун Борубашев.
По его словам, формат обращения определят депутаты Жогорку Кенеша, специальным законом. Президент будет выступать с обращением перед депутатами или членами Народного курултая.
Что касается содержания обращения, то в обращении должно говориться об основном направлении внутренней и внешней политики, о стратегии развития страны, о приоритетах.
Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 03.02.2021 / стр. 4
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