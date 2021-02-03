В Египте обнаружили мумии с золотыми языками

В Египте обнаружили мумии с золотыми языками

В Египте обнаружили мумии возрастом в две тысячи лет, во рту у которых находились золотые языки, передает «Би-би-си».

Министерство по делам древностей Египта сообщило, что мумии были обнаружены международной командой археологов из Египта и Доминиканской Республики при раскопках 16 каменных гробниц в александрийском храме Тапосирис Магна, который был популярным местом захоронений в греческий и римский периоды.

Сами мумии практически не сохранились, однако во рту у некоторых из них были обнаружены амулеты из золотой фольги в форме языков. Древние египтяне полагали, что это помогало мертвым предстать перед судом владыки загробного царства, бога Осириса.

Источник: Элгезит