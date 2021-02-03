Жогорку Кенеш утвердил состав, структуру и программу правительства Улукбека Марипова

Жогорку Кенеш утвердил Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Также депутаты утвердили состав, структуру и программу нового правительства.

Марипов обозначил, что структура правительства преобразована, стала мобильной и способной решать социально-экономические вопросы. Он отметил, что сокращены должности 3 вице-премьер-министров, объединены ряд министерств и ведомств.

Также Улукбек Марипов сказал, что госслужбы, агентства и фонды будут сформированы на следующем этапе.

Проект нового правительство выглядит следующим образом:

- премьер-министра КР Улукбек Марипов;

- первый вице-премьер-министр – Артем Новиков;

- министр экономики и финансов – вице-премьер-министр – Улукбек Карымшаков;

- руководитель аппарата правительства - министр – Жениш Асанкулов;

- министр обороны (по согласованию с президентом) – Таалайбек Омуралиев;

- министр иностранных дел – Руслан Казакбаев;

- министр юстиции – Асель Чынбаева;

- министр здравоохранения и социального развития – Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр образования и науки – Алмазбек Бейшеналиев;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики – Кайрат Иманалиев;

- министр чрезвычайной ситуации – Бообек Ажиев;

- министр внутренних дел – Улан Ниязалиев;

- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций – Гулмира Абдралиева;

- министр энергетики и промышленности – Кубанычбек Турдубаев;

- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов – Аскарбек Джаныбеков;

- председатель Государственного комитета национальной безопасности (по согласованию с президентом) – Камчыбек Ташиев.