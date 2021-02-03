Жогорку Кенеш утвердил состав, структуру и программу правительства Улукбека Марипова

Жогорку Кенеш утвердил Улукбека Марипова на пост премьер-министра.
Также депутаты утвердили состав, структуру и программу нового правительства.
Марипов обозначил, что структура правительства преобразована, стала мобильной и способной решать социально-экономические вопросы. Он отметил, что сокращены должности 3 вице-премьер-министров, объединены ряд министерств и ведомств.
Также Улукбек Марипов сказал, что госслужбы, агентства и фонды будут сформированы на следующем этапе.
Проект нового правительство выглядит следующим образом:
- премьер-министра КР Улукбек Марипов;
- первый вице-премьер-министр – Артем Новиков;
- министр экономики и финансов – вице-премьер-министр – Улукбек Карымшаков;
- руководитель аппарата правительства - министр – Жениш Асанкулов;
- министр обороны (по согласованию с президентом) – Таалайбек Омуралиев;
- министр иностранных дел – Руслан Казакбаев;
- министр юстиции – Асель Чынбаева;
- министр здравоохранения и социального развития – Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр образования и науки – Алмазбек Бейшеналиев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики – Кайрат Иманалиев;
- министр чрезвычайной ситуации – Бообек Ажиев;
- министр внутренних дел – Улан Ниязалиев;
- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций – Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности – Кубанычбек Турдубаев;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов – Аскарбек Джаныбеков;
- председатель Государственного комитета национальной безопасности (по согласованию с президентом) – Камчыбек Ташиев.
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