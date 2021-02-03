Как у вас дела, мигранты?

В ноябре 2020 года мигранты перечислили 201,1 млн долларов.

Не секрет, что сотни тысяч семей в Кыргызстане живут за счет мигрантов, которые трудятся в России, Казахстане и других странах.

Поэтому для нас важно, чтобы хорошо шли дела у соотечественников, работающих за границей. Какая ныне сложилась ситуация в этом направлении?

В ноябре 2020 года мигранты перечислили 201,1 млн долларов. Это на 25,1 млн долларов меньше, чем в октябре того года. Но это на 9,8 млн долларов больше, по сравнению с ноябрем 2019 года.

За 11 месяцев 2020 года в страну перечислили 2 млрд 160,11 млн долларов. Это на 31,81 млн долларов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 97% переводов приходится на долю мигрантов из России (2 млрд 115,47 млн долларов). Из других стран было переведено 15,82 млн долларов, из США – 20 млн долларов.

Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 03.02.2021 / стр. 4