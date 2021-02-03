Суд отклонил ходатайство Матраимова о запрете распространения информации из журналистских расследований

Суд отклонил ходатайство Матраимова о запрете распространения информации из журналистских расследований

Свердловский районный суд отклонил ходатайство бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова и его близких относительно запрета журналистам публиковать информацию, из-за которой Матраимовы подали иск против СМИ.

Об этом 3 февраля сообщил юрист Акмат Алагушев, защищающий права «Азаттыка» в деле по иску Матраимова против СМИ.

«Ходатайство внесли представители истцов - о том, чтобы предмет иска, то есть информация, которую они оспаривают и считают несоответствующей действительности, не распространялась, пока дело не будет рассмотрено по существу. Суд отказал и вынес соответствующее определение, теперь они на это определение подали частную жалобу в Бишкекский городской суд. Когда будет рассматриваться дело, не понятно, процесс затянулся, потому что основное дело не будет рассматриваться, пока не будет рассмотрена эта жалоба», - пояснил Алагушев.

Основной иск семьи Матраимова рассматривается в Свердловском районном суде, и очередное заседание было запланировано на 3 февраля.

49-летний Райымбек Матраимов в 1997-2017 годы работал в Государственной таможенной службе. В 2015-2017 годы занимал должность заместителя председателя ГТС. Его имя не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах КР.

В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

В октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в органах таможни. В тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде за готовность возместить нанесенный государству ущерб. До конца 2020 года он внес 1 млрд 400 млн сомов наличными, а 600 млн сомов было обращено в доход государства через недвижимое имущество в виде одного торгового центра и девяти квартир.

9 декабря стало известно, что США включили Райымбека Матраимова в Глобальный список Магнитского. Санкции также наложены на его супругу Уулкан Тургунову. После этого стало известно о том, что они сменили фамилии - Райымбек Матраимов сменил фамилию на Исмаилов, а его жена Уулкан Тургунова сменила фамилию на Сулайманова.

Источник: Азаттык