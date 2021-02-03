В Кыргызстане даже генералы замешаны в наркоторговле,- Камчыбек Ташиев

В Кыргызстане даже генералы замешаны в наркоторговле.
Об этом на заседании парламента заявил исполняющий обязанности председателя ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.
По его словам, в наркобизнесе замешано много людей, есть лица, кто в погонах.
«Мы скоро назовем их имена и раскроем истинные лица многих», — отметил Ташиев.
Также глава ГКНБ подчеркнул, что в Кыргызстане организованная преступность управляет всем.
«Они решают, кого назначать на госслужбу, кто пойдет в депутаты, какой бизнес будет развиваться. В стране не будет «положенцев», «воров в законе», «смотрящих». Пусть такие едут жить в другие страны. Мы не должны бояться и обязаны искоренить таких», — сказал он.
Источник: Элгезит
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