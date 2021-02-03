Тилек Токтогазиев: В Кыргызстане сахара осталось на 3 месяца, растительного масла — на 5

Сегодня министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев провел пресс-конференцию и подвел итоги своей работы за 100 дней.

По его словам, он вместе со своей командой успел разработать стратегию развития сельского хозяйства. Ему удалось консолидировать фермеров, создать Союз животноводов. Кроме того, была начата активная работа по реализации программы по развитию животноводства до 2025 года и привлечению инвестиций.

При этом, Токтогазиев поделился и своими опасениями, которые, возможно, ждут в ближайшее время кыргызстанцев. Он заявил о грядущем продовольственном кризисе. В стране ограничены запасы сахара и растительного масла, считает он.

«По сахару у нас на заводе в Каинды осталось всего 18 тысяч тонн на складах и около 8 тысяч тонн на их складах, но они принадлежат фермерам. Этого запаса, возможно, хватит на три месяца. Одна из причин этого — контрабанда. Огромными объемами вывозилось в Таджикистан, Узбекистан», — заявил министр.

Он заявил, что объем контрабанды в сельском хозяйстве составляет около 1 млрд сомов. Наиболее высокие показатели по неучтенным товарам в Таласской области, в Чалдоваре. Он добавил, что с каждой фуры ущерб составляет около 100 тысяч сомов.

«Мы со своей стороны давали сигналы, что надо останавливать, но, к сожалению, нас не услышали. По растительному маслу. У нас на данный момент есть остаток, который обеспечит пятимесячную потребность населения. Острые вопросы будут у следующего правительства по обеспеченности пшеницей, как в ближайшее время, так и летом.», — отметил министр.

По его словам, данные Нацстаткома о продовольственном запасе отличаются от фактических.

Токтогазиев, касаясь своей дальнейшей деятельности, сказал, что сейчас рано говорить, будет ли он баллотироваться в депутаты в следующий созыв Жогорку Кенеша.

«В планах у меня сейчас отоспаться и уделить время семье. Надо отдохнуть»,- сказал он.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш рассматривает кандидатуру премьер-министра, состав и структуру нового правительства. В обновленный состав кабмина кандидатура Тилека Токтогазиева не попала.

Источник: Элгезит