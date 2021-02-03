ГКНБ объявил тендер на строительство многоэтажного дома в Бишкеке

ГКНБ объявил тендер на строительство многоэтажного дома в Бишкеке

Государственный комитет национальной безопасности КР объявил тендер на строительство многоэтажных жилых домов в г.Бишкек.

Как сообщается на портале Госзакупок, планируемая сумма 580 млн 935 тыс. сомов.

В технической спецификации говорится, что строительство девятиэтажных крупнопанельных жилых домов планируется «под ключ» на базе серии 105А, со всеми коммуникациями, объектами социально-культурного и бытового назначения, в соответствии с проектной документацией.

Источник: Кабар