В этом году начнется строительство по проекту CASA-1000 – Новиков

В этом году начнется строительство по проекту CASA-1000.

Об этом на заседании парламента сообщил и.о. премьер-министр КР Артем Новиков.

Он уточнил, что на сегодня все технические и подготовительные работы завершены, ресурсы уже заложены.

«По объемам производства и поставкам электроэнергии мы с Минэнерго будет обсуждать», - сказал он.

Также, говоря о проекте Digital CASA, Артем Новиков сообщил, что стоит вопрос о строительстве центра по переработке данных и прокладки самой линии. По прокладке линии, и.о. главы правительства сообщил, что техзадание было составлено не корректно, поэтому в этой связи на прошлой неделе был освобожден от занимаемой должности руководитель проектного офиса и сейчас полностью меняется дизайн.

«Минфин ведет переговоры со Всемирным банком по техническим позициям», - сказал он.

Артем Новиков пояснил, что если проект будет реализовываться по системе государственно-частного партнерства, то ресурсы бюджета не должны быть задействованы без возврата, если же средства из госбюджета будут инвестированы безвозвратно, то реализовывать должен госоператор.

Источник: Кабар