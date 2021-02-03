В этом году начнется строительство по проекту CASA-1000 – Новиков

В этом году начнется строительство по проекту CASA-1000.
Об этом на заседании парламента сообщил и.о. премьер-министр КР Артем Новиков.
Он уточнил, что на сегодня все технические и подготовительные работы завершены, ресурсы уже заложены.
«По объемам производства и поставкам электроэнергии мы с Минэнерго будет обсуждать», - сказал он.
Также, говоря о проекте Digital CASA, Артем Новиков сообщил, что стоит вопрос о строительстве центра по переработке данных и прокладки самой линии. По прокладке линии, и.о. главы правительства сообщил, что техзадание было составлено не корректно, поэтому в этой связи на прошлой неделе был освобожден от занимаемой должности руководитель проектного офиса и сейчас полностью меняется дизайн.
«Минфин ведет переговоры со Всемирным банком по техническим позициям», - сказал он.
Артем Новиков пояснил, что если проект будет реализовываться по системе государственно-частного партнерства, то ресурсы бюджета не должны быть задействованы без возврата, если же средства из госбюджета будут инвестированы безвозвратно, то реализовывать должен госоператор.
Источник: Кабар
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