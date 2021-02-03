Бюджет теряет миллиарды сомов из-за контрабандных схем - Тилек Токтогазиев

Бюджет теряет миллиарды сомов из-за контрабандных схем - Тилек Токтогазиев

Из-за схем, которые действуют на границе при импорте, бюджет Кыргызстана теряет миллиарды сомов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал и.о. министра сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

- Из-за работы контрабандных схем бюджет ежегодно теряет только на импорте муки миллиард сомов. Муку завозят в страну под видом отрубей и платят в бюджет меньше. Кроме этого есть налаженные схемы по контробанде мяса и животных. Мы об этом говорили открыто. Возможно это кому-то не понравилось. Но мы пришли не для того, чтобы служить власти. Мы принесли присягу служить народу и мы пытались честно и ответственно делать свою работу, - сказал Тилек Токтогазиев.

Отметим, Тилиека Токтогазиева уже сегодня могут снять с поста министра. Сегодня депутаты ЖК рассматривают новый состав правительства под руководством Улукбека Марипова. На пост министра сельского, водного хозяйства и регионального развития предлагается утвердить Аскарбека Джаныбекова.

Источник: vb.kg