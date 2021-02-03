Садыр Жапаров назначил своим советником Арслана Койчиева
Арслан Койчиев назначен советником президента, сообщает пресс-служба аппарата главы государства.
Соответствующий Указ о назначении подписал президент Садыр Жапаров.
Арслан Койчиев — историк, писатель, журналист, публицист. Вице-президент Международного общественного объединения «Кыргызское историческое общество», президент общественного фонда «Культурное наследие Токтогула». Лауреат литературной премии «Арча» (2015), кандидат исторических наук (1995).
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!