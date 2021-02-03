(Фото) На трассе Бишкек – аэропорт Манас милиция предотвратила похищение 16-летней девочки

Сотрудники милиции предотвратили похищение несовершеннолетней девочки с целью женитьбы.
Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.
По данным ведомства, сотрудники УОБДД на автодороге Бишкек – аэропорт Манас остановили автомашину марки «Хонда Степвагон» под управлением водителя 2001 года рождения. Кроме того, инспекторы заметили, что внутри автомашины кто-то сильно стучит в окно. Открыв дверь они увидели, что в машине сидит заплаканная девочка, а рядом — парень 20 лет.
Выяснилось, что девушку украли из учебного заведения города Токмак и везли в одно из сел близ аэропорта.
Похитителей задержали и передали следственно-оперативной группе ОВД Сокулукского района.
Источник: Элгезит
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