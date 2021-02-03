С подорожанием проезда в маршрутках улучшатся и условия для пассажиров

В мэрии Бишкека отметили, что комиссия уже ведет работу с водителями.
Ожидается, что повысится культура обслуживания
С повышением стоимости проезда в столичных маршрутках улучшатся и условия в общественном транспорте. Как сообщил Vesti.kg и.о. заместителя начальника управления городского транспорта мэрии Бишкека Улан Бейшенбаев, в данный момент специальная мобильная бригада ведет работу с водителями микроавтобусов, чтобы при повышении размера оплаты были созданы и соответствующие условия для пассажиров.
— С 1 февраля сформирована специальная мобильная бригада, которая выезжает и ведет работу с водителями маршрутных такси, — сказал Бейшенбаев. — В составе комиссии есть сотрудники УПСМ (ГАИ), сотрудники СГСН (Санитарно-эпидемиологический надзор), сотрудники транспортной инспекции и УГТ (Управление городского транспорта).
При этом он уточнил, какую именно профилактическую работу проводит комиссия.
— Комиссия ведет работу в сфере культуры обслуживания, санитарного и технического состояния микроавтобусов, — отметил Бейшенбаев. — По поручению и.о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева мы также обращаемся к инвесторам и бизнесменам. Если бы они смогли пожертвовать нам автобусы, то мы бы предоставили этим автобусам маршрутные линии. В будущем у нас будет больше автобусов и троллейбусов, но пока неизвестно, когда именно.
Источник: vesti.kg
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