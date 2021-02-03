Проект новой Конституции поступил в Жогорку Кенеш

Проект новой Конституции поступил в Жогорку Кенеш.

Об этом на заседании парламента сообщил спикер ЖК Талант Мамытов.

Он сообщил, что в скором времени депутаты получат проект Основного закона для ознакомления.

Напомним, что ранее конституционное совещание завершило работу над новой Конституцией. В инициируемом Основном законе предлагается ввести президентскую форму правления.

10 января на референдуме за президентскую форму правления проголосовала большая часть избирателей.

Источник: Кабар