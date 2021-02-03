Проект новой Конституции поступил в Жогорку Кенеш.
Об этом на заседании парламента сообщил спикер ЖК Талант Мамытов.
Он сообщил, что в скором времени депутаты получат проект Основного закона для ознакомления.
Напомним, что ранее конституционное совещание завершило работу над новой Конституцией. В инициируемом Основном законе предлагается ввести президентскую форму правления.
10 января на референдуме за президентскую форму правления проголосовала большая часть избирателей.
Источник: Кабар
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