На юге Кыргызстана произошло два землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, на границе Кыргызстана и Китая 2 февраля в 13:40 произошло землетрясение силой 3,5 балла. Подземные толчки в 3 балла почувствовали жители села Нура Алайского района Ошской области, 2 балла — жители села Иркештам.
Кроме того, сегодня в 4:00 в Узбекистане зарегистрировано землетрясение силой 4 балла. Подземные толчки силой 3 балла ощущались в селах Аксыйского района Джалал-Абадской области.
Пострадавших и жертв в результате землетрясений нет.
Источник: Элгезит
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