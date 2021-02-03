На юге Кыргызстана произошло два землетрясения

На юге Кыргызстана произошло два землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, на границе Кыргызстана и Китая 2 февраля в 13:40 произошло землетрясение силой 3,5 балла. Подземные толчки в 3 балла почувствовали жители села Нура Алайского района Ошской области, 2 балла — жители села Иркештам.

Кроме того, сегодня в 4:00 в Узбекистане зарегистрировано землетрясение силой 4 балла. Подземные толчки силой 3 балла ощущались в селах Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Пострадавших и жертв в результате землетрясений нет.

Источник: Элгезит