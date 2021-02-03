Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов, известный как «Граф Токмакский»

Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов, известный как «Граф Токмакский»

На 67-м году жизни скончался миллиардер Алиджан Ибрагимов, известный как «Граф Токмакский».

По предварительным данным, Алиджан Ибрагимов скончался от коронавируса. Он умер в Бельгии, но его похоронят в родном Токмаке. Известно, что Алиджан Ибрагимов заболел в Казахстане. Когда состояние ухудшилось, он отправился на лечение в Бельгию, где впоследствии и скончался.

Об Алиджане Ибрагимове известно, что он родился в Ферганской области Узбекистана, проживал в городе Токмаке Чуйской области Кыргызстана. На октябрь 2020 года, по данным «Forbes Казахстан», состояние Ибрагимова составляло 900 млн долларов.

Источник: Элгезит